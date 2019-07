Restablerta per una via la circulació dels AVE entre Barcelona i Figueres

La circulació dels trens AVE entre Barcelona i Figueres ha quedat parcialment restablerta a un quart i mig de quatre d'aquesta tarda, segons ha informat l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries Adif. Concretament, els combois circularan en els dos sentits però només per una de les vies, de manera que es donarà pas alternatiu. Està previst que el servei no quedi del tot normalitzat fins aquest dissabte a primera hora, segons Adif. D'altra banda, la incidència, que s'ha produït per una avaria en el sistema d'electrificació a Montcada i Reixac poc abans de tres quarts de vuit del matí, ha afectat 15 trens i 4.000 passatgers, ja que també ha causat retards en els trajectes entre Barcelona i Madrid. Segons ha explicat Renfe, s'han activat trens que avui es trobaven fora de servei per tal de minimitzar els efectes de l'avaria. Així mateix, la companyia ha recordat que els viatgers poden reclamar compensació pels retards.

Quant al viatgers entre Figueres i Barcelona, al llarg del matí han estat derivats al servei Regional i de Mitja Distància.