El jutge envia a judici els presumptes incendiaris d'Horta, 10 anys després

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Gandesa (Tarragona) va dictar aquest dijous acte d'obertura de judici contra els dos presumptes incendiaris que van provocar el foc d'Horta de Sant Joan, el 20 de juliol de 2009. En aquest incendi van morir cinc bombers de la Generalitat en veure's rodejats per les flames i un sisè va quedar ferit de gravetat.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aquest els envia a judici per un delicte d'incendi forestal en concurs amb cinc delictes d'homicidi imprudent i un delicte de lesions imprudents. A més, el jutge va decretar que s'obri una peça separada sobre la responsabilitat econòmica i els hi reclama 8,2 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per a les famílies i per cobrir els danys materials i mediambientals.

Així, la causa contra Antonio P. M. i Lorenzo F.M. es remetrà a l'Audiència de Tarragona, perquè assenyali la data del judici amb jurat popular.



Es van cremar 1.000 hectàrees

L'incendi d'Horta de Sant Joan es va declarar el 20 de juliol del 2009 i va cremar més de 1.000 hectàrees. Concretament, el foc va costar la vida a cinc bombers del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) de Lleida, i va deixar-ne un sisè ferit de gravetat.

Ara, deu anys després, el jutge titular del jutjat d'Instrucció número 1 de Gandesa, n'ha decretat l'obertura del judici oral, amb jurat popular.

Per a la fiscalia, està provat que Lorenzo Forner i Antonio Paz van ser els responsables de l'incendi i que van actuar intencionadament. De fet, demana 19 anys de presó per a cadascun d'ells.



Indemnitzacions milionàries

Davant la complexitat del cas, el jutge ha ordenat fer una peça separada per cobrir la responsabilitat econòmica dels afectats. D'entrada, els hi demana una fiança de 8,2 milions d'euros.

La fiscalia i la Generalitat van afirmar que hi ha 342 afectats, ja siguin propietaris de terrenys tant forestals com no forestals. A més, van quantificar en 5.957.829 euros els danys causats pel foc. Els costos de l'extinció de l'incendi, que ascendeixen a gairebé a 4,5 milions d'euros més, també els hi inclourien.

Per tant, en matèria de responsabilitat civil, la fiscalia demana que s'indemnitzi «cadascun dels propietaris titulars de les finques rústiques» i els dels boscos.

A més, hi ha 28 propietaris particulars que reclamen ser compensats per les pèrdues sofertes en immobles i maquinària agrícola durant els fets. Les seves peticions eleven la indemnització fins als 45.000 euros.

La Generalitat reclama quasi set milions per danys en vies de comunicació, les despeses derivades de l'extinció i els danys mediambientals. A més, també menciona les indemnitzacions que va pagar a les famílies de les víctimes, que va ser de més de 720.000 euros.

Pel que fa a l'Estat, aquest demana un milió d'euros, pel personal i material, que va enviar per a la lluita contra el foc.