La fiscalia arxiva la denúncia del Govern per la crema d'un ninot de Puigdemont a un poble sevillà

La Fiscalia Provincial de Sevilla va decidir ahir arxivar les diligències obertes arran de la denúncia que va presentar la Generalitat de Catalunya per la crema i l'afusellament d'un ninot, que representava l'expresident Carles Puigdemont a Coripe (Sevilla), en no veure-hi «indicis» de delicte. Els fets van transcórrer el passat 21 d'abril, en el marc de la festivitat local de la «Crema de Judes».

En el decret d'arxiu, el fiscal de delictes d'odi de Sevilla, Enrique Pedrós, va decidir arxivar aquesta causa, en considerar que el que va passar a la localitat no constitueix un delicte d'odi, ni una discriminació per motius ideològics.

En aquest sentit, el fiscal va indicar que els fets denunciats «no afecten cap membre de l'òrgan de Govern de la comunitat autònoma de Catalunya», per la qual cosa «no caldria admetre» la personació de l'advocat de la Generalitat.

Continuant en aquesta línia, el fiscal va assenyalar que «La Crema de Judes» es tracta d'una celebració declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. Per tant, «no és costum, ni part de la festa, el fet d'insultar el personatge que representi, sinó simplement cremar el personatge que, a parer seu, aquell any, representi el mal, en contraposició al Crist Ressuscitat que minuts abans ha recorregut el poble en processó».



Sense incitació a la violència

D'aquesta manera, va afegir que «no es pot compartir que el contingut de la festa suposi una discriminació o rebuig a una ideologia política ni empara, de cap manera, actes d'incitació a la violència contra persones o col·lectius identificables, perquè com es dedueix del mateix contingut de les expressions proferides, en cap moment es fa referència ni a la ideologia ni al lloc de procedència del personatge».

Per la seva banda, l'alcalde de Coripe, Antonio Pérez (PSOE), es va mostrar «satisfet» per la decisió presa pel Ministeri Fiscal, perquè «no és gens agradable» anar a declarar per aquests fets. Pérez va ressaltar que la festivitat de la «Crema de Judes es tracta d'una paròdia» i que es fa amb ambient «lúdic» sense ànim d'entrar en «política», si bé va demanar disculpes pels qui s'hagin ofès.