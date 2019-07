Torra replica a Sánchez que qui té un «problema de convivència» és l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que qui té un problema de convivència és l'Estat, "on ha covat l'ou del feixisme". A través d'un missatge al seu compte de Twitter, el president català ha reaccionat d'aquesta manera al fet que Sánchez, en el marc del debat d'investidura al Congrés, hagi reiterat que a Catalunya no hi ha un problema d'independència sinó de convivència. "A Catalunya hi ha un problema de democràcia, de respecte a la voluntat popular i als drets humans, inclòs el dret a l'autodeterminació. Sense reconèixer-ho, continuo defensant votar 'no' al senyor Sánchez", ha afegit Torra.