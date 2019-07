Mor a Barcelona una jove després de consumir èxtasi en un concert

Tenia 19 anys i va arribar a principis d'any a Mallorca procedent de l'Argentina. Es deia Milagros Alanís Moyano, treballava com a socorrista i aquesta setmana ha mort en un hospital de Barcelona on va ser traslladada d'urgència en l'últim intent per salvar-li la vida. Diumenge passat va patir un xoc després de consumir una pastilla d'èxtasi en un concert, a Palma.

«Li encantava l'hoquei, practicava natació. Era molt esportista. El que va ser un bogeria de joventut, perquè no consumia habitualment ni tenia antecedents», explicava el seu germà al diari Última Hora.

Avui fa una setmana, ella i els seus amics van anar a Son Fusteret per assistir a l'Origen Festival. En ple concert, la noia es va començar a trobar malament i van alertar als serveis sanitaris. Una ambulància la va traslladar a l'hospital Son Espases, de Palma. El seu estat seguia empitjorant, i dimarts un avió-ambulància la va evacuar fins a l'Hospital Clínic de Barcelona. No van poder fer res per salvar-la. L'endemà moria. L'èxtasi li havia ocasionat gravíssims problemes hepàtics i va arribar fins als 43 graus de temperatura.

Els familiars exigeixen justítica i esperen que la policia pugui trobar el responsable de fabricar i distribuir una droga que consideren adulterada.