Eviten jutjar un regidor de Sant Joan de Vilatorrada per desobediència

El penal 2 de Manresa, que havia de jutjar el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona per desobediència, va tornar ahir el cas al jutjat d'instrucció.

El motiu és que no es pot jutjar Pesarrodona sense que abans no s'hagi resolt un recurs que va presentar a l'Audiència de Barcelona per vulneració al seu dret a defensa, quan va declarar com a investigat.



Multa de 12 mesos i inhabilitació

Així, la defensa de Pesarrodona assegura que això és un exemple més d'una instrucció «que està plena d'irregularitats i vulneració de drets fonamentals».

Per aquesta causa, el regidor santjoanenc Pesarrodona ja va declarar el passat 14 de juny davant del jutjat d'instrucció de Manresa. En el seu escrit d'acusació, la fiscalia demanava pel regidor 12 mesos de multa i 24 mesos d'inhabilitació.