Estudien adquirir pisos de Sareb per a famílies desnonades

Representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Delegació del Govern es van reunir aquest dilluns amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). De la trobada va sorgir un acord que pretén establir mesures urgents davant la crisi d'habitatge, com la compra de pisos de la Sareb per a famílies desnonades.



Concretament, les tres administracions es van emplaçar a una reunió tècnica per la setmana vinent. A més, es van comprometre a elaborar un pla executiu, que estigui a punt per al setembre, el qual ofereixi una solució a les 600 famílies desnonades que viuen actualment a pensions.

Algunes de les mesures que es van posar damunt de la taula foren la gestió dels pisos buits, que la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) té a la ciutat, augmentar el parc de lloguer públic o generar un cens dels solars que estan en mans de les tres administracions, encara que estan pendents de concretar.

«Ens ocuparem que no sigui un brindis al sol i que es compleixi, fins i tot es podria fer extensiu a la resta de Catalunya i de l'Estat», ha afirmat Mas de Xaxàs a la sortida.