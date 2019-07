Detenen dues persones més pels enfrontaments al centre de menors del Masnou el 4 de juliol

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dues persones més pels enfrontaments que el passat 4 de juliol hi va haver davant del centre de MENA que hi ha al Masnou. En total són sis les persones arrestades per aquests fets. Les detencions es van fer al Masnou i a Alella. Entre el grup d'arrestats hi ha persones relacionades amb la manifestació contra els MENA i també defensors dels menors tutelats. Estan investigats per un delicte de desordres públics.

Un jutge de Mataró ha iniciat una investigació pels incidents ocorreguts el passat 4 de juliol entre partidaris i detractors del centre d'acollida de menors d'estrangers no acompanyats del Masnou, pels quals els Mossos d'Esquadra han detingut set persones.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Mataró, que havia obert diligències indeterminades arran d'aquests incidents, va iniciar ahir la investigació judicial per aquests fets, després de rebre l'atestat dels Mossos d'Esquadra.

Els incidents van passar el 4 de juliol davant l'alberg Josep Maria Batista i Roca del Masnou, on es van concentrar persones contràries a la presència d'aquests menors a la localitat i un altre grup que els acusava de racistes.

Un grup de manifestants va aconseguir entrar al recinte i va agredir alguns menors, quatre dels quals van quedar ferits lleus, com dos dels adults que eren a la casa, per la qual cosa van haver de ser assistits pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Durant els enfrontaments entre tots dos grups, els Mossos van detenir una persona acusada de desobediència a agents de l'autoritat, si bé va quedar en llibertat poques hores després, a l'espera que la cités el jutge.

Els detinguts de tots dos grups que es van enfrontar el 4 de juliol estan acusats dels delictes de desordres públics i alguns d'ells també dels delictes d'odi i de resistència, desobediència i atemptat a l'autoritat.