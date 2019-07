Borràs diu a Sánchez que tenen «155 motius» per oposar-se a la investidura

La diputada de JxCat al Congrés dels Diputats Laura Borràs ha ratificat la seva oposició a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol i li ha assegurat que tenen "155 motius" per votar 'no'. Ho ha dit al debat d'investidura d'aquest dimarts, en què ha recordat al líder socialista que quan va liderar la moció de censura que el va dur a la presidència l'any 2018 ho va fer plantejant que "no hi havia major inestabilitat que la corrupció". L'exconsellera catalana ha reformulat la frase de Sánchez per adaptar-la "al moment present": "No es pot triar entre democràcia o estabilitat perquè no hi ha major inestabilitat que la repressió". També ha subratllat que els líders independentistes empresonats "són presos polítics".

"Si no, com denomina els demòcrates en presó preventiva per uns fets polítics que ni tan sols el Codi Penal recull?", ha preguntat, i ha aprofitat per recriminar a Sánchez que s'oposés a l'entrada d'Unides Podem al govern espanyol per no tenir un president que parli de presos polítics. "El que hauria de necessitar és que en aquest estat que pretén governar no hi hagi presos polítics", li ha etzibat.