Bargalló atribueix la falta de pressupost en educació a l'infrafinançament

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va atribuir la falta de pressupost en educació per afrontar alguns reptes del pròxim curs escolar a l'«infrafinançament de la Generalitat» i a la pròrroga dels pressupostos del 2017. «Hi ha un infrafinançament de l'educació al nostre país producte de l'infrafinançament de la Generalitat, i a la vegada producte de la pròrroga del pressupost del 2017 fins avui», va dir el conseller en el torn de rèplica a la interpel·lació sobre el curs escolar 2019-2020 presentada per la diputada de PSC-Units Esther Niubó. En aquest sentit, Bargalló va lamentar que en el pròxim curs l'administració catalana haurà d'afrontar les nòmines de 3.700 docents més que el 2017 amb els mateixos pressupostos que es van aprovar aquell any.

A més, va reafirmar la voluntat del Govern «de recuperar la responsabilitat de finançament de les places de les guarderies», de les quals l'executiu català ha de pagar una tercera part del seu import, encara que va supeditat aquest compromís a l'aprovació dels pròxims pressupostos catalans.

De la seva banda, Niubó va retreure al conseller que la Generalitat ha utilitzat únicament el 2,8% del PIB de Catalunya en educació i no el 6%, tal com diu que exigeix la legislació catalana.

El conseller d'Educació va demanar a les quatre diputacions que mantinguin per «responsabilitat institucional» el compromís «de paraula» dels seus antecessors de finançar en part l'educació de 0 a 3 anys si la Generalitat no tenia nous pressupostos el 2019. «Si no, seria un drama per als ajuntaments», va avisar Bargalló en el marc del ple del Parlament en resposta a una interpel·lació del grup PSC-Units. Bargalló va fer referència explícitament a la Diputació de Barcelona, presidida pel PSC gràcies a un acord amb JxCat. I va reclamar a les diputacions que no abandonin l'acompanyament que han fet als ajuntaments en el finançament d'aquesta etapa educativa.

A més, Josep Bargalló va anunciar que el Govern ha arribat a un acord amb agents socials i econòmics sobre l'FP dual que s'aprovarà el 31 de juliol en una reunió del consell rector. Un acord que, segons va concretar, s'ha tancat amb els departaments d'Educació i de Treball. «Els documents ja estan treballats i acordats», va assegurar en el marc del ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de PSC-Units. Bargalló va afegir que es tracta del «primer pas necessari» i que, paral·lelament, s'està treballant amb les taules sindicals sectorials per acordar com s'aplicarà el model d'FP pel que fa als horaris