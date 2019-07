Cs vol portar al Parlament la derogació del decret de regulació dels VTC

Ciutadans va registrar al Parlament una moció que insta el Govern a derogar el decret que va aprovar per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), una norma que els obliga a contractar els seus serveis amb una antelació mínima de 15 minuts. La iniciativa es votarà en el pròxim ple i Cs va recordar que el Consell de Garanties Estatutàries va assenyalar que alguns punts del decret eren inconstitucionals, de manera que va concloure que «genera una enorme inseguretat jurídica i no resol els problemes del sector».

La moció de Cs, signada per les diputades Lorena Roldán i Marina Bravo, també reclama al Govern «una mesa de treball amb totes les parts» per abordar el conflicte, que en el seu moment va suposar que Uber i Cabify deixessin d'operar a Barcelona. El partit taronja va proposar que aquest espai de diàleg serveixi per «elaborar un nou marc regulador; que eviti limitar les opcions de la ciutadania, però resulti més just i equitatiu per a tots els agents i treballadors implicats».

La regulació del sector de les VTC ha suposat un conflicte durant els últims mesos, que va passar des de les protestes del sector del taxi, a la decisió d'empreses de vehicles de lloguer amb conductor d'abandonar la capital catalana per desavinences amb la regulació. La Generalitat va buscar combatre el problema amb aquest decret, el 4/2019 de 29 gener, però el conflicte segueix obert perquè el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que vulnera el dret d'empresa. Els dictàmens del Consell no són vinculants sinó només consultius, per la qual cosa el Parlament va poder seguir amb la tramitació del decret, però Cs ja va sol·licitar el dia de la seva aprovació que es retirés de l'ordre del dia per tenir «preceptes inconstitucionals».