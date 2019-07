Buch demanarà penes de presó per als lladres reincidents

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, demanarà al Ministeri de l'Interior una modificació del Codi Penal que permeti imposar penes de presó per als delinqüents reincidents per delictes de furt.

En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, ahir va dir que demanarà un enduriment normatiu amb la finalitat de contribuir a la lluita contra la delinqüència, tenint en compte que els furts són el 80% dels fets delictius a la capital catalana.

«Quan una persona té unes activitats delictives habituals, el que ens interessa no és posar-li multes, el que ens interessa és modificar la seva conducta, i amb multes no es corregeix», va argumentar el conseller.

Va defensar la necessitat de comptar amb un pla integral per combatre la delinqüència que no passai només per la qüestió policial, per la qual cosa va reclamar una modificació legal que va dir que podria afectar l'àmbit dels furts i també el de les agressions sexuals.

El conseller es va defensar que no s'hagi produït un increment de Mossos a la capital catalana fins ara afirmant que falten també en altres punts de Catalunya, i va celebrar que una nova promoció permetrà reforçar la ciutat amb 320 agents més.



Deportació dels menors migrats

En declaracions a Rac1 va titllar «d'irresponsabilitat absoluta» la petició del PP de deportar menors estrangers no acompanyats que cometin accions de delinqüència. Va criticar la petició d'una mesura des de l'oposició, després de no haver-ho fet des de la seva posició de govern en els anys sota la presidència de Mariano Rajoy.

«Sense recursos i falta de repartiment homogeni per tot l'Estat, estem fent front amb tot el que podem a aquesta situació de menors no acompanyats que arriben».