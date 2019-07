El PP reclama al TC que revisi la jura dels polítics sobiranistes a les Corts

El PP va recórrer ahir en empara davant el Tribunal Constitucional (TC) perquè revisi «un per un» els acataments dels polítics independentistes catalans quan van jurar o van prometre en prendre possessió del càrrec al Congrés i Senat. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va explicar a Alacant que el seu partit ha presentat avui el recurs davant la possibilitat que aquests polítics usessin «fórmules que poguessin buidar del contingut original l'acatament a la Constitució». Per a García Egea, aquells diputats i senadors no només van comprometre la seva lleialtat davant la Carta Magna sinó també «al referèndum de l'1 d'octubre, al procés independentista o a la declaració unilateral d'independència».

«Hem demanat avui al TC que revisi un per un els juraments que es van produir» per si «poguessin revestir algun caràcter que els invalidés», va insistir el número dos del PP, qui va assenyalar que el seu partit «dona la cara» amb aquesta iniciativa. García Egea va fer aquestes declaracions abans d'assistir a l'elecció del popular Carlos Mazón com a nou president de la Diputació d'Alacant en virtut a un pacte amb Ciutadans.