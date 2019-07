El PDeCAT cobrarà 50 euros als seus associats per pagar advocats dels polítics del partit empresonats

El Consell Nacional del PDeCAT ha aprovat que els associats del partit paguin una quota extraordinària per sufragar els advocats dels polítics del partit que estan empresonats en causes relacionades amb procés sobiranista. La reunió d'aquest dissabte al matí a l'auditori AXA ha avalat una aportació extra per la defensa dels dirigents empresonats de 25 euros al juliol i 25 més al novembre. D'altra banda, el Consell Nacional ha evitat una proposta de resolució sobre la investidura del candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que algunes veus han apostat per vetar el líder del PSOE. El PDeCAT també ha aprovat els comptes del 2018, i el reglament del règim econòmic i del retriment de comptes del partit que ara entraran en el procés de redacció i esmenes.