Mor un jove de 15 anys a Amposta en caure per una claraboia

Un noi de 15 anys va morir ahir a la tarda a Amposta en caure per una claraboia que es va trencar mentre passava per sobre i va caure a un pati interior. Segons van informar els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer passats uns minuts de les set del vespre, quan el jove passejava, acompanyat d'un altre menor, per damunt d'una claraboia de vidre, que va cedir.

L'accident va tenir lloc en un immoble de pisos situat a l'avinguda Catalunya de la capital del Montsià, quan la claraboia es va trencar i el menor es va precipitar des d'una altura de sis pisos.