El Poder Judicial investiga si la Generalitat va accedir indegudament a ordinadors de jutges

El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals als jutjats i tribunals d'aquesta comunitat per fer activitats d'inspecció, control o seguiment, el que el Departament de Justícia nega.

Segons informa el CGPJ, la Comissió Permanent d'aquest òrgan ha pres aquesta decisió després que diversos jutges comuniquessin que en els seus ordinadors havia aparegut un missatge de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat en què els informava de la possibilitat d'accés als seus equips per dur a terme tasques de "control i seguiment".

D'acord amb la informació aportada per aquests jutges i confirmada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els jutges puguin superar aquesta pantalla i accedir als seus equips havien de punxar una pestanya de "confirmació de lectura" després d'un missatge que incloïa una "manifestació expressa" del coneixement dels termes i condicions de la instrucció en virtut de la qual es plantejava aquest accés, l'3/2018 d'aquest departament de la Generalitat.

El CGPJ, òrgan responsable de la protecció de dades en els tractaments jurisdiccionals, ha requerit a la Generalitat perquè suspengui provisionalment "tota activitat d'inspecció, control o seguiment sobre tractaments jurisdiccionals" i perquè, en el termini de quinze dies, "informe de manera detallada de tots els accessos que s'hagin dut a terme en jutjats i tribunals de Catalunya ".

I ha acordat obrir diligències informatives per investigar possibles accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estiguin previstes en la Llei orgànica del poder judicial.

Un portaveu del Departament de Justícia ha negat rotundament a Efe que la Conselleria hagi intentat accedir a informació reservada i ha precisat que el missatge aparegut a l'ordinador dels jutjats s'ha enviat a tots els treballadors de la Generalitat, en el marc d'una iniciativa que pretén recordar-los que els equips informàtics són per a ús estrictament laboral, no per a fins personals.

Segons aquest portaveu, aquesta campanya sobre l'ús dels equips informàtics de la Generalitat ha estat promoguda pel Departament de Polítiques Digitals, sense que la conselleria de Justícia hagi intervingut en el mateix.

Fonts del Departament asseguren que el CGPJ els va remetre ahir una carta per demanar explicacions pel missatge aparegut en els ordinadors i lamenten que el poder judicial hagi decidit fer pública la investigació oberta, sense donar oportunitat a la Generalitat de donar-los la seva versió.

En el marc de la investigació oberta, el CGPJ ha recomanat al Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents per determinar si s'han produït aquests accessos indeguts als jutjats i tribunals de Catalunya i, si escau, l'abast dels mateixos i la forma en què s'haurien produït.

La Comissió ha recordat que bona part de les dades contingudes en aquests equips estan emparats per lleis de protecció de dades, en tant es refereixen a condemnes o infraccions penals o permeten la identificació de la ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic.

I ha remarcat que els responsables d'aquests tractaments i els únics que poden permetre l'accés als mateixos són els òrgans jurisdiccionals.

La possibilitat d'accedir-hi per a l'exercici de funcions d'inspecció i control "es limiten a les establertes en la pròpia Llei orgànica del poder judicial i no en cap altra norma o acte administratiu, com seria una simple instrucció", ha argumentat la Permanent de l'òrgan de govern dels jutges.

També ha recordat que aquest accés s'ha de fer amb coneixement individualitzat i supervisió del responsable de tractament i que ha de limitar-se "a l'imprescindible", el que exclou la possibilitat de "accessos generals o indiscriminats".



Ja el 2017, el Departament de Justícia va indignar els jutges catalans amb el seu intent d'accedir als sistemes informàtics dels jutjats per avaluar el seu treball i productivitat, el que va motivar que el CGPJ denegués autorització per fer-ho als avaluadors designats per la Generalitat, adduint que podria afectar informació personal i confidencial.

Les relacions entre el poder judicial a Catalunya i la Generalitat -amb competències sobre els mitjans materials i el personal laboral dels juzgados- s'han enrarit en els últims anys, en el marc del procés independentista.