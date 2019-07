La degana dels advocats barcelonins defensa que el 155 era "inevitable"

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, defensa que el 155 era "inevitable" davant la "deriva incontrolable" que va viure Catalunya i destaca la "qualitat excepcional "de la justícia espanyola, enfront d'un poder polític incapaç de dialogar en un "moment històric".

En una entrevista amb Efe, la degana entra en el debat sobre el procés, quan compleix dos anys al capdavant del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, càrrec al qual va accedir liderant una llista plural: sense anar més lluny, dos dels seus membres -Jordi Pina i Olga Arderiu- han defensat els líders independentistes al Tribunal Suprem.

Gay, que després de l'1-O va liderar una comissió per al diàleg que evités el xoc de trens entre els governs espanyol i català, considera que l'activació de l'article 155, "estrictament" per convocar eleccions, era una "última mesura" que "no es podia evitar", en un moment en què Catalunya" va agafar una deriva incontrolable".

Segons l'opinió de la degana, en el procés independentista l'Estat, que és "fort", ha actuat per "posar les coses al seu lloc amb les regles democràtiques": d'una banda els polítics són a la presó, però de l'altra el Govern que va activar el 155 va ser expulsat amb la moció de censura de Pedro Sánchez.

La degana, en qualsevol cas, és crítica amb el fet que es dictés presó preventiva per als líders del procés, atès que es tracta d'una mesura "excepcional" que només s'ha d'adoptar quan no hi hagi cap altra que eviti que l'investigat pugui destruir proves, continuï delinquint o intenti fugir, riscos que han de ser acreditats "i no basar-se en meres apreciacions".

Eugènia Gay subratlla la "qualitat excepcional" del poder judicial a Espanya i la "normalitat" amb què segons el seu parer s'ha desenvolupat el judici de "Procés" al Tribunal Suprem, per la qual cosa troba una "irresponsabilitat" que alguns sectors polítics denunciïn la manca d'independència o les manques democràtiques de la justícia espanyola.

"I traslladar aquesta falta de responsabilitat, potser política, a la judicatura em sembla encara més greu", ha opinat la degana, que afegeix: "Jo crec que aquí sí que en el món de la justícia ens hem de quadrar i saber establir les bases del que ha de ser el futur d'un Estat social i democràtic de dret".

Gay, en un moment de l'entrevista | EFE

Davant del paper de la justícia -i del president del tribunal del Procés, Manuel Marchena, que ha manejat la vista d'una manera "molt didàctica"-, Gay ha criticat el poder polític per no ser "capaç de superar un moment històric" per Espanya, mitjançant cessions i renúncies a "egoismes propis" que permetin arribar a pactes.

"Aquest diàleg sembla haver desaparegut de la societat en aquests moments i traslladar aquestes mancances al poder judicial em sembla greu", ha opinat Gay, que és partidària d'"obrir debats que potser es podrien entendre tancats, com l'Estat de les autonomies o la finançament i la redistribució del territori".

Per a la degana de l'ICAB, aquest independentisme no va sorgir "de la nit al dia" sinó que va ser fruit d'un cert "abandonament" de Catalunya per part del Govern, després d'uns anys en què la comunitat catalana "no ha estat tinguda en consideració com es mereixia".

Això ha "anat generant un" sentiment de protecció del territori i de defensa de la identitat pròpia, de la identitat i de la dignitat", segons Maria Eugènia Gay, que considera" molt important que el Govern central sigui conscient que una comunitat autònoma no es pot abandonar. S'hi ha d'anar, s'ha de visitar, s'ha de desplegar tota l'eficàcia de l'Estat", insisteix.

Segons l'opinió de Gay, els partits polítics han de poder formar governs, perquè "la inestabilitat genera inseguretat (...). El progrés exigeix pacte, i el pacte exigeix diàleg i el diàleg exigeix entesa", ha afegit.

La degana admet que a l'ICAB existeix la mateixa "divisió" que a la societat catalana sobre la qüestió territorial, de manera que la institució va optar per mantenir-se "neutral i no posicionar-se políticament" davant l'assumpte, el que segons la seva opinió "ha estat acceptat per la majoria de col·legiats i col·legiades".

"Jo crec que els companys ho han entès i ho han compartit i aprovat. Què ha estat el que potser a mi m'ha produït més satisfacció? Que l'advocacia de Barcelona ha considerat que hem tingut un comportament adequat a la situació i així ens ho traslladen ", ha celebrat.