El CNI va voler posar Es Satty d'imam a Barcelona però la negativa del cap de zona el va dur a Ripoll

El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va intentar col·locar Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell dels atemptats a Barcelona i a Cambrils, com a imam a Barcelona, però el cap de zona del servei espanyol s'hi va oposar. Així ho revela 'Público' en la quarta entrega de la investigació que ha fet durant un any sobre les relacions d'Es Satty amb el CNI. El mitjà digital afirma que el cap del centre d'intel·ligència a Barcelona no va voler que el confident estigués controlat directament des de Madrid, per la complexitat de la zona atesa la confluència de grups islamistes que, segons 'Público', hi operen. Madrid, però, volia estar relacionat directament amb Es Satty, per la qual cosa, li va buscar una altra ubicació que va acabar essent Ripoll.

El mitjà també afirma que un informant musulmà del CNI a Girona va avalar Es Satty davant la comunitat islàmica de Ripoll, i que el servei d'intel·ligència espanyol en va fer desaparèixer l'historial de relacions provades amb grups jihadistes dels arxius policials. Això últim es va fer, afegeix 'Público', davant la possibilitat que aquella comunitat demanés referents del candidat a imam, i explicaria, segons assegura, que aquestes dades no estiguessin accessibles quan els Mossos les van buscar a la base de dades l'any següent.

'Público' revela, a més, que l'informant que va avalar Es Satty estava al cas de l'operació secreta, i que aquest fet queda demostrat perquè al telèfon que els Mossos van trobar al cadàver de Younes Abouyaaqoub, l'autor material de l'atropellament mortal massiu a la Rambla de Barcelona, hi havia nombroses trucades seves fetes durant els dies que el terrorista va estar fugint dels Mossos fins que finalment el van abatre a trets.

Altres extrems que s'expliquen és que mentre va ser imam de Ripoll, Es Satty va desenvolupar una activitat internacional "important" aprofitant els seus contactes jihadistes per establir-se un temps a Bèlgica. Segons el rotatiu, l'imam estava relacionat amb diversos membres d'una família d'origen marroquí d'ideologia radical que ostenten càrrecs de responsabilitat a diverses mesquites del país europeu. Tot plegat, afegeix, vincula Es Satty "amb el centre del jihadisme a Europa" mentre seguia exercint d'imam a Ripoll i "sense que els serveis secrets espanyols n'advertissin els Mossos d'Esquadra".