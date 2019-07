Cinc detinguts per estafar persones d'edat avançada fent-se passar per operaris de servei

Els Mossos han detingut cinc homes per estafar i furtar persones d'edat avançada fent-se passar per falsos operaris de revisió de serveis i per administradors d'entitats bancàries. Quatre dels detinguts tenen entre 19 i 27 anys i el cinquè és menor. Se'ls considera presumptes autors de 13 fets delictius diferents com estafes, furts, coaccions i robatoris violents. Segons fonts policials, en només cinc dies van realitzar més de 200 trucades per a aconseguir dades personals de les víctimes. La investigació continua oberta i no es descarta més detencions i hi podria haver més víctimes, també a altres punts de l'Estat espanyol.

Segons els Mossos, que van tenir coneixement del cas el gener del 2019 després d'un robatori violent a l'Hospitalet de Llobregat per part d'un fals operari d'empresa de subministrament elèctric, el 12 de juliol es va establir un operatiu per detenir els cinc implicats i es va realitzar entrades a domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es va intervenir gran quantitat de material comprat de forma fraudulenta, així com la roba que feien servir per fer-se passar per operaris. El dia 15 tres dels adults van passar a disposició judicial i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Tal i com informen, en el cas produït a l'Hospitalet de Llobregat el fals treballadors es va desplaçar fins al domicili amb una furgoneta logotipada per "comprovar el comptador elèctric". En haver fet les comprovacions, va demanar el contracte del servei i les dades bancàries, així com que teclegés el PIN de la llibreta en una taula electrònica, però la víctima s'hi va negar. En aquest moment el fals operari es va posar agressiu i va empentar la víctima, que li va acabar facilitant les dades. El lladre va marxar del domicili i també va robar 300 euros en efectiu que l'home guardava en un calaix. Es va identificar l'autor, de 22 anys, que amb connivència d'altres quatre homes hauria participat en altres fets similars.

Els investigats es feien passar per falsos operaris i aprofitaven la condició per accedir a domicilis per aconseguir diners o objectes de valor i dades personals i bancàries. En alguna ocasió també havien cobrat per falses inspeccions. Amb les dades bancàries feien extraccions o transferències, arribant a deixar la víctima en situació de precarietat econòmica, o bé feien compres en portals d'Internet, principalment de productes d'electrònica i consum, com consoles de vídeojocs o televisions.

Segons els Mossos, també realitzaven trucades directes a les víctimes fent-se passar per administradors de l'entitat bancària i per poder solucionar algun problema administratiu aconseguien les dades personals i bancàries. En només cinc dies van arribar a fer més de dues-centes trucades per concertar les cites o bé aconseguir la informació bancària.