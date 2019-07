El Suprem autoritza Rull a sortir de la presó per l'operació del seu fill

El Tribunal Suprem ha autoritzat Josep Rull a sortir de la presó de Lledoners el 20 d'agost per l'operació del seu fill. Podrà sortir a dos quarts de set del matí i tornar quan hagi acabat la intervenció i hagi pogut veure el menor. La Junta de Tractament del centre penitenciari va aportar un informe favorable a la mesura. La fiscalia no es va oposar a la mesura. La presó haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per al desplaçament fins a l'Hospital Vall d'Hebron, evitant que la sortida tingui un altre objectiu. Rull ja va obtenir dos permisos per proves diagnòstiques del seu fill.