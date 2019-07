Òmnium predica al metro de Barcelona llegint declaracions de Jordi Cuixart

L'última campanya de l'entitat Òmnium Cultural ha portat l'actor Pep Planas a recitar extractes de declaracions de Jordi Cuixart, a la línia L4 del metro de Barcelona.

Els vídeos, gravats per uns passatgers expectants, no han tardat a córrer per la xarxa. De fet, han aixecat opinions molt diverses entre els usuaris. Un dels extractes gravats més comentats ha estat, el que Pep Planas recita: «sortim al carrer i expliquem-ho a tothom, que ho tornaríem a fer». Al final dels vídeos difosos es pot apreciar com els passatgers del metro aplaudeixen les paraules emeses.