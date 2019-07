L'ACUP torna a reclamar al Govern que actuï per resoldre la greu situació financera de les universitats públiques

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha tornat a reclamar aquest divendres al Govern que actuï per resoldre la greu situació financera de les universitats i les situï, juntament amb la recerca científica, coma prioritat estratègica del país. En un manifest, els rectors demanen al Govern recuperar l'any 2020 el finançament públic de 900 MEUR. Després de destacar la gran contribució de les universitats públiques com a agent econòmic i social, a més de generador de coneixement, l'ACUP també remarca el seu potencial per contribuir a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l'Assemblea General de Nacions Unides.

Els rectors proposen 10 mesures específiques per afrontar aquesta situació, entre les quals figura l'aprovació d'un Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finançament de les universitat públiques pel període 2020-2022 i reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat, fins assolir una reducció aproximada del 30%.

El text alerta que la situació del sistema universitat públic és "crítica" i que la desinversió pública en universitat i en recerca a Catalunya en els darrers anys comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l'activitat universitària, ja que s'ha passat d'un finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions d'euros l'any 2009 a un finançament de només 766 milions d'euros l'any 2017.

Signen aquest manifest els rectors i presidents dels consells socials de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).