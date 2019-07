El Constitucional anul·la la reprovació del Parlament a Felip VI i la seva petició d'abolició de la monarquia

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la reprovació del Parlament a Felip VI i la seva petició d'abolició de la monarquia. L'alt tribunal ha declarat inconstitucionals dos articles de la resolució que la cambra va aprovar l'11 d'octubre del 2018, segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores.

En concret, el TC anul·la l'apartat c, que rebutjava i condemnava el posicionament del rei, "la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017". També troba inconstitucional l'últim apartat, el d, que "referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".