La patronal reclama 10.000 milions per finalitzar infraestructures a Catalunya barcelona

Foment del Treball va reclamar ahir a totes les administracions un impuls financer extraordinari de 10.000 milions durant el període 2019-2023 per acabar infraestructures estratègiques ja licitades a Catalunya, i ha xifrat el dèficit inversor en els últims 10 anys en 28.000 milions d'euros.

Entre les obres que Foment considera més importants destaquen el Corredor Mediterrani, Rodalies de Catalunya, la B-40 (Quart Cinturó) entre Abrera i Terrassa o l'ampliació i finalització de l'L-9 del metro.

A més, Foment va reclamar que es destini el 2,2% del PIB català a infraestructures, uns 5.000 milions d'euros anuals per al conjunt de les administracions, en línia amb d'altres països d'Europa, tal com ve reclamant la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) des de fa anys.

El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va dir que és una «autèntica vergonya» que hi hagi obres licitades des de fa 10 o 15 anys i que encara no s'han acabat, i es va preguntar quin seria el PIB català si aquestes obres portessin anys en funcionament.

Algunes de les obres que Foment reclama al ministeri de Foment són el desdoblament dels trams gironins de l'N-II la llançadora a l'Aeroport de Barcelona, l'estació de la Sagrera, l'impuls del Corredor Mediterrani, entre les obres del qual destaquen els accessos ferroviaris al Port de Barcelona, o la B-40 entre Abrera i Terrassa.

Foment considera que la Generalitat hauria d'impulsar la finalització de l'L-9 o la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia.



Pacte sobre infraestructures

El president de Foment també va demanar a totes les administracions un pacte sobre les infraestructures estratègiques per recuperar la competitivitat de l'economia espanyola i la catalana.

A més, va reclamar un nou model de finançament de totes les vies d'alta capacitat davant la imminent finalització d'algunes concessions, com l'AP-7.

El vicepresident de Foment i president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, va recordar que fa cinc anys van presentar un catàleg amb les 100 infraestructures bàsiques pendents d'executar a Catalunya i que, avui dia, només se n'han finalitzat quatre i n'han afegit 11 més.

«És un tema crònic de falta d'inversió», va lamentar Llansó, que va assegurar que aquesta situació provoca menys activitat econòmica, la fallida d'empreses i crea un augment de la competència que, a vegades, obliga les empreses a presentar ofertes a baix cost.



«Full de ruta»

Sánchez Llibre va dir que Foment ha elaborat aquest «full de ruta», «realista, objectiva i amb dades ben elaborats», per donar-la a conèixer i presentar-la a les administracions i va afegir que si hi ha d'altres organitzacions de la societat civil que comparteixen aquest criteri i plantegen accions conjuntes, «benvingudes siguin».

A més va assegurar que Foment sempre intenta aconseguir la «complicitat» entre el Govern de l'Estat i el de la Generalitat per afavorir l'increment de l'activitat econòmica tant a Espanya com a Catalunya perquè hi pugui haver uns pressupostos «competitius» i que les inversions compromeses es puguin materialitzar.