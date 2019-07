El jutge envia a la presó els quatre detinguts per violar una menor a Manresa

La magistrada del jutjat d'instrucció número 7 de Manresa va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als quatre detinguts per la presumpta agressió sexual a una noia de 17 anys que va tenir lloc diumenge passat a la capital del Bages, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els Mossos van posar ahir a disposició judicial els quatre detinguts, tres dels quals no van voler declarar. El quart va contestar les preguntes de totes les parts. Segons informa el TSJC, tots quatre van necessitar intèrpret. Ahir també es va prendre declaració a la víctima, que va estar acompanyada d'una psicòloga.

Els quatre detinguts van arribar a les deu del matí en dues furgonetes custodiades pels Mossos d'Esquadra. Poc abans i, en una furgoneta no logotipada, va arribar la menor d'incògnit per tal de preservar la seva identitat. La jove, de 17 anys, va acabar de declarar a les dues de la tarda. Una veïna del bloc on presumptament va ser violada la noia va explicar que els quatre agressors, d'entre 18 i 25 anys, pertanyen a un grup d'unes 10 persones que van ocupar el tercer pis del número 17 del carrer Aiguader ara fa uns quatre mesos. Segons va dir, des que van arribar al bloc, els conflictes no van cessar. L'Ajuntament de Manresa farà tapiar el pis on presumptament es va produir la violació múltiple. Els col·lectius feministes de Manresa, amb el suport de l'Ajuntament i el Consell Municipal de la Dona, van celebrar una concentració de rebuig.