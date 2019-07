Colau consideraria «gravíssim» que el CNI destruís proves sobre la relació amb l'Imam de Ripoll

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntat aquest dimarts en una entrevista a RAC1 que l'Ajuntament demanarà explicacions pel contingut de la informació que publica 'publico.es' sobre la relació del CNI amb l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satti, autor intel·lectual dels atemptats de La Rambla i Cambrils. Colau ha afirmat que les víctimes mereixen saber "la veritat" i la informació "és preocupant", malgrat que "cal ser prudent i no alimentar teories de la conspiració sense proves concretes". Segons Colau, si es confirma que el CNI va tenir contacte amb Es Satti fins pràcticament els dies de l'atemptat –com diu la informació- seria un fet "rellevant", i "si a més fos veritat que el CNI destrueix les proves del seu contacte que demostra aquesta relació és gravíssim". Amb tot, segons Colau, encara no se sap la naturalesa d'aquesta actuació: "Podria ser simplement incompetència, mala gestió o una cosa pitjor, no ho sabem i cal ser prudent".

Colau ha recordat que com a alcaldessa ha mantingut contacte amb associació de víctimes de l'atemptat i algun familiar de manera molt regular i "cada vegada que surt una notícia afecta les víctimes". Per això ha demanat a l'Estat que sigui més sensible i tracti amb "més cura" els familiars. "Que els expliqui què és el que saben i no saben" perquè "si alguna cosa està obligada a fer l'administració és mantenir un contacte molt proper amb les víctimes i que no es vagin assabentant de les coses a través dels mitjans de comunicació".