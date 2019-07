Borrell admet que el sobiranisme pot comprometre el seu nomenament a la UE

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borell, va assumir ahir que l'independentisme català mirarà d'interferir per complicar el seu nomenament com a alt representant de Política Exterior de la UE, un càrrec per al qual els Vint-i-vuit l'han nomenat candidat però que requereix el vistiplau del Parlament Europeu per ser efectiu.

«Si poden, ho faran, és clar. Però no tinc gaire cosa més a dir sobre això», va respondre Borrell a la premsa a Brussel·les, en ser preguntat per si tem que l'independentisme català provi d'influir en la seva designació.

Borrell es va referir a la polèmica per les acusacions d'espionatge que va llançar el president de la Generalitat, Quim Torra, i va tornar a expressar que «ni la Generalitat té ambaixades ni el Ministeri d'Exteriors, els ho asseguro, té espies».



«Espionatge i diplomàcia»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va advertir ahir al Govern que utilitzar «les clavegueres de l'Estat» per l'espionatge als adversaris polítics «és incompatible amb assumir un càrrec com a cap de la diplomàcia europea».