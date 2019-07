Sánchez dóna per trencades les negociacions amb Iglesias

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat per trencades les negociacions amb el líder de Podem, Pablo Iglesias després que aquest convoqués una consulta a les seves bases que –segons Sánchez- és "una mascarada" per "justificar per segona vegada" un "no" a la investidura.

Sánchez ha recordat que després del mes de juliol "la seva candidatura decau" i ha assegurat que "les ofertes que li he fet a Iglesias" van caducar el divendres quan aquest va convocar la consulta. Segons el president en funcions, durant la seva conversa telefònica del passat dijous va oferir a Iglesias l'entrada de ministres de perfil tècnic de l'entorn de Podem, però aquest ho va rebutjar.

Ha insistit a tancar la porta a l'entrada del propi Iglesias en aquest executiu adduint a la "cohesió" necessària aquesta legislatura per afrontar qüestions com la de Catalunya. Ha citat com a exemple les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, on "no va renunciar a la unilateralitat" i ha afirmat que el seu deure "és contemplar l'aplicació del 155" si –al seu entendre- cal activar aquest mecanisme.