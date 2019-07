Encasta el cotxe a una boca del metro en confondre-la amb un pàrquing subterrani

Una conductora ha encastat el seu cotxe en una de les boques del metro de la plaça d'Espanya de Barcelona, en un incident que no ha causat ferits i del qual se n'investiguen les causes, entre elles si ha confós l'accés al suburbà amb l'entrada a l'aparcament d'un centre comercial.





Cotxe que s'ha ficat per les escales del metro a Plaça Espanya. Ha passat ara mateix. pic.twitter.com/GY2RiQVdPo — Quim Manté II*II ??? (@gironi100) 15 de julio de 2019

Segons han informat fonts municipals, el vehicle s'ha precipitat per les escales de la boca del metro cap a les 10.30 hores i ha quedat atrapat al primer tram.El vehicle ha pogut ser estabilitzat i remolcat pels bombers, amb la col·laboració d'una grua de la Guàrdia Urbana, enmig d'una gran expectació.La Unitat d'Accidents de la Policia Local de Barcelona ha obert una investigació per intentar descobrir com ha pogut la conductora encastar el seu vehicle a la boca del metro a la plaça d'Espanya, una de les més concorregudes de Barcelona perquè enllaça la línia 1 i la línia 3 i els Ferrocarrils de la Generalitat.Una de les principals hipòtesis, segons fonts de la investigació, és que la conductora s'hagi despistat i hagi confós la boca del metro amb l'accés a l'aparcament del centre comercial Les Arenas.