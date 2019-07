Paluzie (ANC): «Ha estat una setmana complicada per a l'independentisme»

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va assegurar ahir que aquesta «ha estat una setmana complicada per a l'independentisme», després de l'acord que van segellar JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona. Segons va explicar, aquest «estat d'indignació» i malestar pels pactes municipals es va deixar sentir al Secretariat Nacional de l'ANC, reunit ahir a Girona.

L'Assemblea Nacional va debatre quin ha de ser el seu paper a l'hora de tornar a canalitzar el sobiranisme. Tot amb la mirada posada a l'Onze de Setembre, una manifestació que la presidenta creu que ha de ser «molt exigent» amb els polítics.

Paluzie no va amagar que l'acord a la Diputació de Barcelona «és molt greu» i va assegurar que, a aquestes alçades, ja és difícil de revertir. I per això, l'Assemblea gira ara els ulls cap a Madrid, amb la mirada posada en el debat d'investidura dels propers dies 22 i 23 de juliol al Congrés dels Diputats.

La presidenta va assegurar que, precisament, la votació de Pedro Sánchez ha de ser una prova de foc per als partits sobiranistes. I va reclamar tant a Junts per Catalunya com a Esquerra Republicana que no siguin «comparses» de l'estratègia de Podem i els acords que puguin segellar els de Pablo Iglesias amb el PSOE. «Que els independentistes actuïn com un veritable front a Madrid i que, si al final no hi ha investidura, s'hi hagi tingut algun paper que no sigui el de simple comparsa», va subratllar Paluzie.

Per això, la presidenta de l'ANC va reclamar als partits sobiranistes que votin en contra de Pedro Sánchez o que s'abstinguin. Tot i que no a cap preu. «Abstenció només si realment es comença a abordar el respecte a Catalunya com a subjecte polític; és a dir, dret a l'autodeterminació i elements en termes de repressió», va subratllar la presidenta de l'ANC, recordant «l'exigència» del grup de treball de l'ONU per l'alliberament dels presos.

«En un moment de màxima repressió, que no es posin damunt la taula els incompliments de drets fonamentals i la continuació de la repressió política ens sembla que no és allò que els electors esperen dels partits independentistes quan els voten», va dir.

En aquest sentit, i en referència a Catalunya, Paluzie també creu que plantejar un avançament electoral al Parlament –hi ha veus que parlen de la tardor– no seria bo. «Allò ideal seria anar-hi amb una estratègia teixida, i que aquestes eleccions poguessin ser una palanca de represa del combat democràtic per a la independència; i per ara, de moment, no sembla que estiguem en aquest escenari», va dir.



Un 11 de Setembre més exigent

Durant el Secretariat Nacional, un altre dels temes de debat va ser al voltant de l'Onze de Setembre. Paluzie creu que «l'espai per a les manifestacions segueix essent necessari», però també va admetre que «el to i el tipus potser ha de ser diferent».