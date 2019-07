Marín no descarta ampliar el pacte de la Diputació

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, es va mostrar oberta a pactes a la corporació que vagin més enllà de JxCat, l'acord del qual amb el PSC ha possibilitat aquesta setmana la Presidència per a l'alcaldessa socialista de l'Hospitalet de Llobregat. «No descarto en absolut poder arribar a acords posteriors amb altres forces polítiques», va dir en una entrevista de La Vanguardia.

En preguntar-li si JxCat era la primera opció de pacte, va respondre que és el grup amb qui han tancat el pacte després de parlar «amb el màxim de forces polítiques». «Vam intentar que els comuns es poguessin incorporar i no descartem un pacte posterior» per ampliar la majoria actual, va afegir. Per Marín, la diversitat d'acords és positiva, tot i que «no tothom pensa de la mateixa manera». «Representem ideologies diferents, però és bo que puguem establir pactes», va remarcar.

També va afirmar que la Diputació atendrà tots els seus municipis però, si ha de prioritzar, anteposarà «els més febles», així com els ajuntaments han d'anteposar els barris més necessitats.