JxCat avisa que l'independentisme serà «imbatible» si es manté unit

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va apel·lar a mantenir la unitat de l'independentisme «els 365 dies de l'any», perquè d'aquesta forma els catalans seran «imbatibles» davant la «repressió absolutament embogida de l'Estat espanyol». Pujol va participar al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, en un acte solidari per lluitar contra l'escleroris múltiple a les piscines del Club Natació Atlètic Barceloneta, que li va servir per llançar una analogia política: «quan anem a una, el país és imparable».

També el propi Torra va celebrar que quan els catalans s'«han de mullar» per causes com l'esclerosi o d'altres motius solidaris, ho fan, i va apuntar que és «motiu d'orgull per al país» que 100.000 persones comparteixin aquesta campanya.

Per part seva, el diputat de JxCat al Congrés Jordi Sànchez va demanar a l'ANC i Òmnium que encapçalin una «aturada de país indefinida» si la sentència del Tribunal Suprem en la causa del Procés és condemnatòria. «Els emplaço a assumir responsabilitats, a posar-se d'acord i a recuperar la unitat d'acció. Cal una proposta atrevida», va afirmar Sànchez en una entrevista al programa FAQS de TV3, on va demanar «aturar el país i sortir al carrer sense trencar cap vidre ni cremar cap neumàtic».

Paral·lelament, l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà va dir al president de la Generalitat que a l'hora de decidir si convoca eleccions li caldrà «el consentiment del republicanisme». Així ho va assegurar en una piulada a Twitter, on va compartir una entrevista de Torra a Público on el president defensa que no té «cap intenció de convocar eleccions quan arribin les sentències» per l'1-O. Tardà va retreure al president de la Generalitat que a ERC no s'ha debatut l'opció de la conveniència que es convoquin unes noves eleccions.