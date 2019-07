Detinguts quatre joves a Manresa acusats d'una agressió sexual a una menor

Imatge d'una concentració recent a Manresa per l'últim atac sexual a una menor

Imatge d'una concentració recent a Manresa per l'últim atac sexual a una menor | Hajar Echenouili

Quatre menors han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a la localitat de Manresa per la presumpta agressió sexual a una menor de 17 anys, segons fonts policials.

El succés, del qual encara es desconeixen les circumstàncies, ha ocorregut fa unes hores Manresa i la menor es troba en aquests moments declarant en una comissaria dels Mossos d'aquesta localitat per formalitzar la denúncia.

Els quatre joves que haurien comès l'agressió sexual estan detinguts a la mateixa comissaria.

Es dona el cas que aquesta setmana ha conclòs a Barcelona el judici contra la conegut com a "manada de Manresa", integrada per sis joves que haurien violat, per torns, una menor aprofitant que estava èbria i amb prou feines es mantenia conscient durant un "botellón" en una fàbrica abandonada a l'octubre del 2016, a més d'un setè que es masturbava sense impedir els fets.