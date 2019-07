El president Torra considera que se'l vol inhabilitar «per raons ideològiques»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat en una entrevista al mitjà digital 'Público' que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el vol inhabilitar "per raons ideològiques". Ho diu després que s'hagi sabut que el tribunal ha decidit finalment dur-lo a judici per la presumpta desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) en la qüestió de la pancarta a la façana de la Generalitat. Torra s'ha mostrat disposat a defensar "uns drets i llibertats" que són "universals". 'Público' ha avançat aquest divendres una part de l'entrevista que es podrà llegir íntegre el diumenge. "Tinc la impressió que des d'un principi algú ha volgut que anés a judici", bé "per desobediència o per prevaricació", ha reflexionat Torra.

El màxim mandatari del Govern català ha afirmat que no li sorprèn que la Fiscalia demani la seva inhabilitació "en lloc de defensar la legalitat i denunciar que la JEC no era l'òrgan competent" per donar-li les instruccions de retirar pancarta i llaços. "Tothom sap qui configura la JEC i en què consisteix la seva actuació política contra l'independentisme", ha afegit.

Amb tot, ha afirmat que el "compromís" del seu govern amb la llibertat i la democràcia "no desapareixerà". I ha afegit: "A cada dret que ens neguin, el tornarem a exercir. Sigui la llibertat d'expressió o sigui el dret d'autodeterminació".

A l'entrevista també reflexiona sobre el fet que davant del magistrat instructor admetés la desobediència. "Sí que vaig desobeir perquè pensava que justament la llibertat d'expressió està per sobre de la utilització de la JEC per part del PP i Cs".

I reitera que, al seu parer, la JEC no és un organisme superior a la presidència de la Generalitat, que, per tant, "no tenia cap autoritat ni competències" per fer aquest procés i que, en conseqüència, "es tractava d'un procés nul". Però més enllà d'això, es mostra pessimista: "És evident que tots els precedents i els diferents judicis fan preveure un escenari que no em sigui favorable".

Torra també es refereix al suposat espionatge del Ministeri d'Exteriors a les delegacions catalanes a l'exterior. Qualifica l'assumpte d'"absolutament demencial", i subratlla que, per això, el seu govern insisteix tant "en aquest escàndol europeu".