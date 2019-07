L'ANC demana a JxCat i ERC fer «front comú» a Madrid i «no ser comparsa» de Podem

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, demana als partits sobiranistes fer "front comú" a Madrid i "no ser comparsa" de Podem al debat d'investidura de Pedro Sánchez, que es farà al Congrés els propers 22 i 23 de juliol. Després de la trencadissa d'aquesta setmana amb el pacte a la Diputació –que la presidenta veu "molt difícil de revertir"- l'ANC exigeix a JxCat i ERC o vot en contra a Pedro Sánchez o abstenció, però en cap cas, gratuïta. "Abstenció només si realment es comença a abordar el respecte a Catalunya com a subjecte polític; per tant, dret a l'autodeterminació i elements en termes de repressió", ha subratllat Paluzie. L'Assemblea reuneix aquest dissabte el seu Secretariat Nacional a Girona per fixar el paper que ha de tenir l'entitat amb la mirada posada a l'Onze de Setembre, una manifestació que la presidenta creu que ha de ser "molt exigent" amb els polítics.

El malestar pels pactes municipals, amb l'epicentre en l'acord que van segellar JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona, s'ha deixat sentir al Secretariat Nacional de l'ANC. "Ha estat una setmana complicada per a l'independentisme, i aquest estat d'indignació també s'expressa aquí", ha dit Elisenda Paluzie.

En aquest context, l'Assemblea Nacional debat aquest dissabte quin ha de ser el seu paper a l'hora de tornar a canalitzar el sobiranisme. Per una banda, Paluzie subratlla que no trencaran "el petit fil" que els uneix amb els partits polítics, perquè tenen la "responsabilitat" de no incrementar "la desunió". Però sí que, a partir d'ara, l'ANC incrementarà la seva "exigència" per reclamar que "s'abandonin els partidismes". I al mateix temps, mantenir la mobilització als carrers i evitar el desencís ciutadà.

Paluzie no ha amagat que l'acord a la Diputació "és molt greu" i assegura que, a aquestes alçades, ja és difícil de revertir. I per això, l'Assemblea gira ara els ulls cap a Madrid, amb la mirada posada en el debat d'investidura dels propers dies 22 i 23 de juliol al Congrés dels Diputats.

La presidenta assegura que, precisament, la votació de Pedro Sánchez ha de ser una prova de foc per als partits sobiranistes. I reclama tant a JxCat com a ERC que no siguin "comparses" de l'estratègia de Podem i els acords que puguin segellar els de Pablo Iglesias amb el PSOE. "Que els independentistes actuïn com un veritable front a Madrid i que, si al final no hi ha investidura, s'hi hagi tingut algun paper que no sigui el de simple comparsa", subratlla Paluzie.



Dret a l'autodeterminació



Per això, la presidenta de l'ANC reclama als partits sobiranistes que votin en contra de Pedro Sánchez o que s'abstinguin. Tot i que no a cap preu. "Abstenció només si realment es comença a abordar el respecte a Catalunya com a subjecte polític; és a dir, dret a l'autodeterminació i elements en termes de repressió", subratlla la presidenta de l'ANC, recordant "l'exigència" del grup de treball de l'ONU per l'alliberament dels presos.

"En un moment de màxima repressió, que no es posin damunt la taula els incompliments de drets fonamentals i la continuació de la repressió política ens sembla que no és allò que els electors esperen dels partits independentistes quan els voten", ha subratllat.

En aquest sentit, i en referència a Catalunya, Paluzie també creu que plantejar un avançament electoral al Parlament –hi ha veus que parlen de la tardor- no seria bo. "Allò ideal seria anar-hi amb una estratègia teixida, i que aquestes eleccions poguessin ser una palanca de represa del combat democràtic per a la independència; i per ara, de moment, no sembla que estiguem en aquest escenari", ha dit.



Un Onze de Setembre "molt més exigent"



Durant el Secretariat Nacional, un altre dels temes de debat gira al voltant de l'Onze de Setembre. De fet, hi ha veus queixoses a l'entitat al voltant de com s'ha concebut aquest 2019. Paluzie creu que "l'espai per a les manifestacions segueix essent necessari", però també admet que "el to i el tipus potser ha de ser diferent".

I aquí, la presidenta de l'ANC diu que "després de l'espectacle d'aquesta setmana", el to d'exigència cap als partits ha de ser "molt més elevat". És a dir, que les manifestacions no siguin "d'acompanyament" a la classe política com han estat els darrers anys.

Paluzie, però, també ha recordat que és bo no abandonar l'espai "de manifestació massiva amb gent de tota mena". Per això, aposta per una estratègia que combini "moments de desobediència civil i institucional" amb manifestacions com les de l'Onze de Setembre.

I en aquest sentit, ha recordat que, aquest any, en la línia "de preparar la unilateralitat i empoderar la ciutadania", per primer cop al matí hi haurà l'espai 'Eines de País' (amb estands dedicats al consum estratègic, "l'enfortiment de sindicals nacionals i d'altres per preparar "estratègies de lluita no violenta").

A més, Paluzie també ha dit que, si la sentència del Suprem surt abans de la Diada –cosa que no sembla així- això també podria alterar les mobilitzacions. "Davant un context canviant, decisions canviants o capacitat d'adaptació", ha subratllat.

L'ANC celebra el seu Secretariat Nacional al Centre Cultural La Mercè de Girona. A l'entrada de la reunió, un grup d'una vintena de socis descontents han protestat amb pancartes reclamant a l'entitat que reprengui "el lideratge" per assolir la independència. 'No volem l'ANC controlada pels partits' o 'Més accions i menys exhibicions' han estat alguns dels lemes que portaven escrits les pancartes.