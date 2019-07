Alerta per xarampió al Port de Barcelona

Sanitat ha alertat 2.500 creueristes a Barcelona procedents de 56 països per un cas de xarampió en un creuer. Segons avança El País, l'alarma s'ha activat perquè una turista neozelandesa de 46 anys va emmalaltir al vaixell i podria haver contagiat a més passatgers. La dona va desembarcar ja malalta el passat 29 de juny al port de Barcelona i va ser diagnosticada dies després.

El xarrampió és una malaltia altament contagiosa i s'incuba a les cèl·lules de la faringe i als conductes respiratoris. Segons informa Salut, dura, com a terme mitjà, entre set i deu dies. La malaltia és més greu en infants molt petits i en adults. Poden presentar-se complicacions del xarampió a conseqüència de replicació vírica o superinfecció bacteriana, que inclouen otitis, pneumònia i encefalitis.

Gràcies a la vacunació, des de l'any 2000 el nombre de casos de xarampió a Catalunya és molt baix, tot i que de vegades es poden presentar casos en persones que venen d'altres països o en viatgers que retornen de països on el xarampió és una malaltia epidèmica. Quan això succeeix pot ser que hi hagi contagis a persones no vacunades produint-se brots.