Marín presidirà la Diputació de Barcelona gràcies al pacte entre JxCat i PSC

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va ser triada sense sorpreses aquest dijous presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies al pacte entre PSC i JxCat, que es va mantenir malgrat les pressions d'ERC.

En la segona votació després de no obtenir la majoria absoluta en la primera, Marín es va imposar amb 23 vots (PSC i JxCat) davant els 17 (Esquerra i Tot per Terrassa) que va obtenir el candidat proposat per ERC, Dionís Guiteras.

La resta d'aspirants només van rebre suport dels seus propis grups: Laura Pérez (Comuns) va obtenir 5 vots, Salvador Tovar (Ciutadans) en va obtenir 4 i Xavier García Albiol, els dos del PP.

Van caldre dues votacions, ja que cap dels cinc candidats va obtenir la majoria absoluta en la primera volta, però en la segona sí que va resultar elegida Marín, en ser la que va recollir més suports.

JxCat tenia la clau de la votació, perquè amb els seus set diputats podia decantar la balança cap a la candidata del PSC o cap a la proposta d'ERC, ja que aquests dos partits estan empatats amb 16 diputats a la Diputació.

Però no van prosperar els intents d'ERC per revertir el pacte ni les pressions de l'ANC, que es va concentrar ahir a les portes de la Diputació, ja que finalment JxCat va complir l'acord amb el PSC que tanta polèmica ha generat al món sobiranista. L'acord, signat divendres passat dia 5, establia que els dos partits compartirien el govern de l'organisme provincial i que els socialistes es quedarien la presidència, amb Núria Marín com a candidata. Després de ser proclamada, Marín (l'Hospitalet, 1963) va rebre la vara de presidenta de la Diputació de mans del seu antecessor a l'alcaldia de l'Hospitalet, Celestino Corbacho, que va exercir com a president de la Mesa d'Edat a la sessió constituent de l'organisme supramunicipal.

Marín va reivindicar el diàleg en el seu discurs d'investidura. En aquest sentit, va assenyalar que «el camí del diàleg» és el que cal seguir per «tenir un horitzó compartit com a societat». «Si no, què hi fem, en política? La política significa, abans de res, acord i pacte», va afegir la socialista, que va ser investida amb els vots del PSC i de JxCat. Marín no es va referir al pacte però va parlar del municipalisme com a element unificador «més enllà de les legítimes opcions polítiques i ideològiques».



«Pels seus fets els coneixereu»

Per la seva banda, el candidat d'ERC, Dionís Guiteras, va estendre la mà a la nova presidenta per treballar junts en els principals reptes que afronta la província, encara que va lamentar que JxCat li hagi donat suport: «Pels seus fets els coneixereu».