Foment començarà a alliberar els peatges de l'AP-7 el gener de 2020 en el tram de Tarragona

Foment confirma que l'alliberament de peatges a l'AP-7 entre Tarragona i Alacant serà una realitat a partir de l'1 de gener del 2020. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri va ratificar la data, ja sabuda, de la fi de la concessió, durant una reunió a Alacant. "Tot segueix els terminis previstos", ha garantit. Serà la primera vegada que a Catalunya no hi haurà un peatge a l'autopista.

El Ministeri de Foment també treballa en licitar un estudi de trànsits i els fluxos de vehicles que es produeixin a partir del dia 1 de gener, per detectar les necessitats, segons trams. S'estima que hi pugui haver un augment de la intensitat mitjana diària de vehicles pesants, la qual cosa planteja la possibilitat de reforçar el ferm per afrontar aquest tràfic de pesants. També s'estudia l'opció de construir alguna variant si fos necessària o fer ampliacions de dos a tres carrils en determinats trams per absorbir el trànsit un cop es produeixi l'alliberament, en funció d'aquest estudi, segons han informat fonts de Foment a l'ACN.

El Ministeri encara no s'ha pronunciat sobre com actuarà davant el pròxim acabament de la concessió de l'AP-7 en el tram entre Barcelona i la Jonquera.