ERC avisa que hi haurà «un abans i un després» en les relacions amb Junts per Catalunya

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va alertar que «segur» que hi haurà «un abans i un després» al Govern un cop consumat el pacte entre PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona. En declaracions a la premsa als passadissos del Parlament, Vilalta va afegir que l'executiu de Quim Torra valorarà l'escenari, però va apuntar que parlar ara d'eleccions és «avançar-se als esdeveniments». La portaveu d'ERC va afirmar que la formació de Carles Puigdemont ha de donar «moltes explicacions», i va acusar JxCat de triar el 155 en comptes d'un govern «sobiranista, independentista i republicà» al capdavant de la Diputació de Barcelona. Vilalta, que va lamentar que ahir es perdés una «oportunitat» perquè l'independentisme governi l'ens supramunicipal, va assegurar que ERC no escatimarà esforços per «refer confiances» i posar-se «al servei del país».

Un centenar de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) van protestar ahir davant de la seu de la Diputació de Barcelona contra el pacte. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar que l'acord sociovergent «és greu» perquè els votants del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 «no s'ho creurien» si haguessin sabut que JxCat investiria l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat a la Diputació.



Acord ERC i JxCat a Lleida

Paral·lelament, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya van tancar ahir un acord per governar conjuntament els pròxims quatre anys la Diputació de Lleida.

L'ens el presidirà el republicà Joan Talarn i cadascuna de les formacions tindrà dues vicepresidències i es repartiran les diferents àrees de govern.