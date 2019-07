Moratòria aprovada perquè els socorristes no s'inscriguin al registre oficial fins l'octubre

El Parlament ha validat el decret llei que aprova la moratòria perquè els professionals del sector del salvament i el socorrisme aquàtic puguin treballar fins al 30 de setembre sense estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i, per tant, no se'ls pugui sancionar per aquest motiu. Durant el ple d'aquest dimecres a la tarda, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha defensat el decret llei 11/2009, del 4 de juny, que modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport. Els grups de JxCat, ERC, PSC-Units i CUP-CC (88) han votat a favor del text del Govern, que ha rebut les abstencions de Cs i PPC (38). No hi ha hagut cap vot en contra.

El decret també amplia el termini de suspensió del règim sancionador als socorristes, perquè els que hi ha actualment inscrits al registre i en actiu són "insuficients" per atendre tota la demanda requerida per a aquesta temporada estival, segons l'exposició de motius del text. Budó ha destacat que el decret llei sembla l'instrument legal "més idoni" per establir una nova moratòria, atesa la "celeritat" que requereix la tramitació.

Durant el debat posterior, el diputat de Cs Javier Rivas ha instat el Govern a "fer més del que està fent". El parlamentari del PSC Òscar Ordeig ha posat "deures" a l'executiu de Quim Torra en demanar que planifiqui "millor" la demanda de socorristes per la temporada vinent, i que elabori un sistema formatiu "ràpid i flexible" per cobrir cada any la demanda de noves places. La diputada del PPC Esperanza García ha opinat que el decret llei no és l'eina "adient" per solucionar la situació dels socorristes.

Al seu torn, Conchi Abellán (CatECP) ha dit "sí" a la moratòria, però ha advertit que cal tenir en compte els treballadors del sector, perquè fins ara "se'ls ha donat l'esquena", segons ha assegurat. El diputat anticapitalista Vidal Aragonès (CUP-CC) ha denunciat la precarietat laboral, els baixos salaris, la "duresa" de les condicions i la manca de reconeixement professional que pateixen els socorristes.

Finalment, Núria Picas (ERC) ha reclamat un conveni que reguli les condicions laborals dels socorristes de platja, com tenen els de piscina. Elena Fort (JxCat) ha reclamat ser "estrictes" en la formació dels professionals, i una reflexió "seriosa" a tot el sector per aconseguir un projecte de regulació del socorrisme.