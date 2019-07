JxCat i PSC mantenen el pacte a la Diputació de Barcelona fins al ple d'avui

JxCat i PSC mantenen el pacte que van signar per governar la Diputació de Barcelona, amb Núria Marín al capdavat, la vigília del ple de constitució d'aquest organisme provincial, precedit d'una crisi entre les forces sobiranistes.

Les apel·lacions públiques entre JxCat i ERC per treballar per la unitat sobiranista no es van concretar en un acord per revertir el pacte signat divendres passat entre l'espai postconvergent i el PSC.

En el ple del Parlament, el líder d'Esquerra a la cambra, Sergi Sabrià, va apel·lar al president català, Quim Torra, a aprofitar la «bona oportunitat» d'aquest moment per «enfortir» l'independentisme a «totes les institucions, totes», ja que serà «la millor manera de combatre la repressió» que creu que pateix Catalunya per part de l'Estat.

Torra va subscriure la voluntat d'anar «junts», però «a tot arreu» i, amb un punt d'autocrítica, va incidir en la necessitat d'avançar amb les «mínimes contradiccions possibles», després que durant els últims mesos el sobiranisme hagi criticat insistentment el PSC per haver donat suport al 155.

Per replantejar-se el pacte signat amb els socialistes a la Diputació, JxCat segueix exigint a Esquerra que es comprometi a revertir tots els acords del PSC a les alcaldies, després del cop de perdre ciutats com Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) o Figueres.

Per la seva banda, ERC rebutja aquesta opció, ja que els consistoris ja estan en marxa, i demana en canvi a JxCat que se centri a assegurar un govern independentista a la Diputació, ja que encara no s'ha constituït, i manté l'oferta de donar la presidència als postconvergents.

A les 12 hores d'avui arrencarà el ple de la Diputació, en el qual els 51 diputats prendran possessió i, posteriorment, votaran a través de papereta els candidats que hi hagi a la presidència (de moment només es coneix el nom de Marín).

Ahir l'ANC va convocar una concentració entre les seus d'ERC i PDeCAT per donar «un toc d'atenció» a les forces sobiranistes i per protestar contra els pactes amb «el 155».