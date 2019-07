Catalunya té un 44% de regidores i un 23% d'alcaldesses

Catalunya compta des de les passades eleccions municipals amb un 44% de regidores als 947 ajuntaments, nou punts més que el 2015, però només té un 23% d'alcaldesses, 217, davant del 18,4% del mandat anterior. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha presidit aquest dimecres la reunió plenària de l'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) on s'ha donat a conèixer l'informe 'La presència de les dones als plens municipals de Catalunya', realitzat per aquest òrgan assessor del Govern.

Ara bé, l'anàlisi de l'OIG també posa de manifest que en els darrers anys l'evolució de les dones en aquest àmbit ha estat molt lenta però que en les darreres eleccions municipals s'ha registrat a Catalunya el major augment de dones alcaldesses en els municipis catalans des de 1979. L'informe també destaca el fet que, des que es van celebrar les primeres eleccions democràtiques, Catalunya estava per sota de la mitjana dels municipis de l'Estat espanyol pel que fa a la proporció de dones alcaldesses i que el resultat de les eleccions municipals del 26 de maig ha capgirat aquesta posició.

Per comarques, l'informe subratlla el fet que el Garraf té totes les alcaldies (6) ocupades per dones i que, en l'altre extrem, la comarca del Pla de l'Estany no té presència de dones alcaldesses en cap dels seus 11 municipis. Només quatre comarques tenen més dones que homes al capdavant dels ajuntaments: el Garraf, l'Alta Ribagorça, el Barcelonès i l'Alt Urgell. La ràtio d'alcaldesses a la meitat de les comarques no arriba al 20%.

L'informe també posa de manifest que els municipis de menys de 20.000 habitants tenen menys representació de dones alcaldesses (en un 22% dels casos) i que els municipis de més de 100.000 habitants aquest percentatge incrementa fins al 45%. Les úniques comarques amb més regidores que regidors són el Moianès i la Terra Alta, amb un 52%, mentre el Pallars Jussà és la que té menys dones regidores amb diferència, un 27%.

Per altra banda, en el plenari, la portaveu del grup de treball de l'anàlisi de la situació de les dones en l'àmbit laboral, Raquel Saco, representant de la Direcció General d'Igualtat, ha posat de relleu el canvi de tendència de la bretxa de gènere de les pensions contributives de jubilació. L'any passat, contràriament a allò esperat, va incrementar la distància entre la quantia de les pensions que cobren les dones respecte la quantitat de la que cobren els homes, situant-se en un 42,3%, quan l'any 2017 era d'un 41,3%.