BComú tindrà Urbanisme i Mobilitat i el PSC dirigirà la seguretat a Barcelona

El nou govern de comuns i socialistes a la ciutat de Barcelona tindrà sis tinents d'alcalde, tres del PSC i tres de Barcelona en Comú, segons l'acord que van presentar ahir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Grup Municipal del PSC, Jaume Collboni.

Els 18 regidors que sumen comuns i socialistes seran tots regidors de govern i, a més, PSC i BComú es repartiran a parts iguals les 10 regidories de districte.

Així, la Primera Tinència d'alcaldia serà per a Jaume Collboni (PSC), amb les àrees d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda; la segona, d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, queda en mans de Janet Sanz (BComú).

La tercera tinença recau en Laia Bonet (PSC), amb les competències en Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana; i la quarta tinença, de Drets Socials i Feminismes, la liderarà Laura Pérez (BComú).

El socialista Albert Batlle estarà al capdavant de la cinquena tinença, de Prevenció i Seguretat; i Joan Subirats (Bcomu) tindrà la responsabilitat de la sisena, de Cultura, Educació i Ciència.

En la presentació de «l'Acord d'Esquerres per al govern de Barcelona», que encara han de ratificar les bases de totes dues formacions, Ada Colau ha assegurat que és un «acord de ciutat no supeditada a converses a altres nivells» i un «missatge d'esperança que és possible fer acords estables progressistes».

L'alcaldessa va destacar que amb 18 regidors aquest serà un govern «fort, equilibrat, cohesionat i que vol ser estable» i el més ampli des de 2007 a la capital catalana. Colau va subratllar que serà «un govern únic» i «centrat a la ciutat» i que, a la resta de temes, inclosa la qüestió nacional catalana, «cada formació municipal tindrà la seva pròpia posició», mantenint l'aposta pel diàleg.

Jaume Collboni, que segons l'acord del cartipàs serà el primer tinent d'alcalde, va allargar la mà a l'oposició per arribar a «grans acords de ciutat» en matèria d'habitatge, seguretat i canvi climàtic i ha subratllat que amb 18 regidors, «a tres de la majoria», aquests són molt possibles.

Collboni va assegurar que l'acord «obre una nova etapa» i va manifestar la seva confiança en què sigui «un bàlsam» per a la política catalana i espanyola.

«És un acord per a Barcelona des de Barcelona que posa Barcelona per damunt tot», va assenyalar el socialista que serà un «govern pro Barcelona, que vol posar per damunt de tot la defensa dels interessos de la ciutadania, i estarà al seu servei i no al de cap causa política». Jaume Collboni va explicar que l'acord preveu els mecanismes perquè totes dues formacions expressin «lliurement les seves opinions» en qüestions en les que tenen punts de vista no coincidents, com la qüestió nacional.



El llaç groc seguirà penjat

El llaç groc en suport dels presos independentistes seguirà penjat a la façana de l'Ajuntament de Barcelona després de l'acord.