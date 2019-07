El Tribunal Suprem va imposar multes de 3.000 euros a l'expresident català Carles Puigdemont, al seu exconseller Toni Comín i a la coalició Lliures Per Europa per haver actuat amb «mala fe processal» en sol·licitar amb escàs marge de maniobra per part de la justícia unes mesures cautelaríssimes en relació amb una reunió de la Junta Electoral.