L'Audiència jutjarà Trapero del 20 de gener al 19 de març

La secció primera del Penal de l'Audiència Nacional va fixar per al 20 de gener el començament del judici al major dels Mossos Josep Lluís Trapero per un delicte de rebel·lió per facilitar la celebració de l'1-O i per no frenar «el setge» a la conselleria d'Economia.

En aquest judici, que es prolongarà fins al 19 de març, s'asseuran també a la banqueta l'exdirector dels Mossos, Pere Soler; l'ex-secretari general d'Interior, César Puig, -segon de l'exconseller Joaquim Forn, que ha estat jutjat al Suprem al costat d'altres membres del Govern cessat- i la intendent de la policia autonòmica Teresa Laplana, en el seu cas per un delicte de sedició. La Sala estarà integrada per la presidenta de la Sala penal, Concepción Espejel.