La Guàrdia Civil entra al Palau de la Generalitat, a Treball i a Exteriors després de l'ordre del jutjat 13

La Guàrdia Civil ha entrat al Palau de la Generalitat i als departaments de Treball i d'Acció Exterior després de l'ordre del jutjat d'instrucció número 13 que investiga el referèndum de l'1-O, han confirmat a l'ACN diverses fonts coneixedores. També s'han presentat a la Intervenció General. La magistrada va requerir la setmana passada a l'institut armat que es personés en els departaments corresponents per recollir nova documentació sobre la causa. Aquest jutjat processa 30 investigats per malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació per l'organització de l'1-O. Fonts del Govern han confirmat que la Guàrdia Civil s'ha personat per requerir informació, i han remarcat que no es tracta d'un registre. Han afegit que se'ls facilitarà la informació que demanen.

Membres de la Guàrdia Civil s'han personat a la seu central del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Passeig de Taulat, per recollir documentació, i ja han marxat. Agents de paisà han fet el mateix a la seu que el Departament d'Acció Exterior té a Via Laietana, on també se'ls ha atès.