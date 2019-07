El pacte a la Diputació de Barcelona crispa els vincles entre JxCat i ERC

El pacte de JxCAT per governar amb el PSC a la Diputació de Barcelona ha elevat la tensió entre els exconvergents i ERC. L'acord que deixa els republicans a l'oposició de la Diputació no ha estat ben rebut entre les files d'Esquerra i la crisi entre els dos socis de Govern s'agreuja.

Des del PDeCAT, el seu president David Bonvehí, creu que el pacte que va tancar divendres JxCat per governar amb el PSC la Diputació de Barcelona no afectarà el Govern de la Generalitat, però l'actual vicepresident de la Diputació, Dionís Guiteras, d'ERC, ha advertit que «les coses no seran iguals». En entrevistes a Catalunya Ràdio, els dos polítics independentistes es van pronunciar en aquests termes després que el PSC i JxCat hagin segellat el pacte de la Diputació, la presidència de la qual recaurà en els socialistes, que durant els pròxims dies decidiran qui és el seu candidat o candidata..

Bonvehí, preguntat sobre si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont estava al cas d'aquesta aliança, va respondre que és «el nostre líder polític i aquests dies, com tots els nostres líders, està al cas dels diferents acords. Nosaltres som un espai que es coordina i s'organitza i les decisions es prenen conjuntament». Per al dirigent del PDeCAT, el PSC «continua sent un dels partits que van promoure i van acceptar el 155», però «les majories a les eleccions municipals han estat les que han estat» i «a l'escenari que ara tenim, sembla que poder estar en el govern de la diputació és el més positiu que ha aconseguit una força com la nostra».

Segons la seva opinió, aquest fet «no afectarà al Govern» i va recordar que fa unes quantes setmanes, en ajuntaments com Figueres i Sant Cugat del Vallès, «amb una majoria independentista, ERC va preferir pactar amb la CUP i el PSC per tirar a la persona que havia guanyat les eleccions de manera molt àmplia».

Bonvehí va remarcar que «si en aquell moment no hi va haver crisi, ara ens sembla que no hi ha motiu perquè les relacions en el Govern s'incompleixin».

No obstant això, Dionís Guiteras va considerar que a partir d'ara «les coses no seran iguals», encara que també va subratllar que és «optimista» i fins dijous «tenim temps perquè les coses que considera JxCat que se'ls hauria d'haver donat es puguin parlar».

A la vegada, va qualificar el pacte «d'una jugada no mestra, sinó trist, que no té en compte el futur del país» i de «gran error», encara que a ERC segueixen «disposats a seguir negociant».

A les files republicanes, el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, va lamentar que «contra ERC tot s'hi val» i va advertir que no acceptarà «lliçons de cap tipus» dels qui accepten un joc «antinatural». Així mateix, el diputat al Congrés Gabriel Rufián va assegurar que «el problema» no és només aquest acord, sinó que es podria repetir a la Generalitat. A les xarxes socials es van repetir els atacs contrael pacte, procedents sobretot de les files d'ERC, però també de JxCat.

Per la seva banda, el PSC reclama que s'accepti la legitimat dels acords entre partits després del pacte amb JxCat a la Diputació de Barcelona. El primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, va demanar respecte pels mecanismes de la llei electoral que indica com s'obtenen les alcaldies, els presidents dels Consells Comarcals i de les diputacions. I va ironitzar que partits critiquin a d'altres formacions per pactar amb el PSC «quan ells fan el mateix en una localitat veïna».