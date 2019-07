La «Manada» catalana s'enfronta a 14 anys de presó per abusos i no per violació

La Fiscalia acusa d'un delicte d'abusos sexuals, pel qual demana penes d'entre deu i dotze anys de presó, a sis joves acusats d'haver violat, per torns, a una noia de 14 anys que estava èbria, en un "botellón" en una fàbrica abandonada dels voltants de Manresa, l'octubre de 2016.

A la secció 22a de l'Audiència de Barcelona s'ha iniciat avui el judici contra els sis joves -i un setè acusat d'haver-se masturbat mentre presenciava la violació múltiple de la menor, sense impedir-la-, només un dels quals ha estat dos anys a presó preventiva per aquests fets.

En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia imputa un delicte d'abús sexual continuat contra menor als sis processats, pel qual els demana entre deu i dotze anys de presó, les màximes d'aquest tipus penal previst per castigar els atacs en què no concorre violència ni intimidació, sinó que la voluntat de la víctima està anul·lada pel consum d'alcohol o drogues.

Per contra, l'acusació particular exercida per la víctima qualifica l'atac d'agressió sexual, en entendre que la menor va ser intimidada i sotmesa mitjançant violència, amb la qual cosa eleva la petició de pena a entre quinze i vint anys de presó.

Precisament, enmig de la polèmica suscitada per la sentència de "La Manada", el Govern de Pedro Sánchez va anunciar a principis d'any que preparava una reforma del Codi Penal per eliminar el delicte d'abusos sexuals -pels que inicialment van ser condemnats els autors de la violació múltiple dels Sanfermines, fins que el Suprem ho va ratificar-, de manera que les úniques figuren serien la violació i l'agressió sexual.

La declaració de la víctima de l'atac sexual múltiple, prevista per demà, resultarà clau perquè la Fiscalia i l'acusació particular defineixin en els seus respectius escrits de conclusions definitives si qualifiquen els fets d'agressió o d'abús.

En la sessió d'avui, els acusats han negat que ni ells ni la resta de processats -que no en tots els casos es coneixien entre si, segons el seu versió- mantinguessin relacions sexuals amb la denunciant, que va relatar haver estat atacada per torns en una caseta abandonada situada al costat de la fàbrica a la passaven la nit de "botellón".

En el seu relat davant del tribunal, els presumptes violadors han esgrimit diferents versions exculpatòries, des de negar que mantinguessin cap contacte amb la menor durant la festa fins a incriminar dos assistents al "botellón" que no estan encausats o assenyalar que la noia estava borratxa i es vantava de voler "tirar-se a tot el món".

Les proves biològiques practicades a la menor només van trobar restes d'ADN d'un dels processats, Daniel David R., que ha dit que no s'explica com es van poder trobar aquests fluids a la roba de la víctima quan en cap moment va intimar amb ella i ha denunciat com una "injustícia" els dos anys que ha passat a la presó preventiva per aquest cas.

Segons manté la Fiscalia en les seves conclusions provisionals, els set acusats van acudir a una festa en una fàbrica abandonada al Camí Torre d'En Vinyes de Manresa, a la qual assistien la majoria menors d'edat, entre elles la víctima i una amiga seva .

Aprofitant que es trobava de manera "evident" sota els efectes de l'alcohol i les drogues, afegeix la Fiscalia, l'acusat Bryan Andrés M. es va dur a la menor a una caseta abandonada i la va violar, després del que va tornar al lloc on eren els seus amics i els va instar a agredir la noia, per torns d'uns 15 minuts cadascun, afegeix el ministeri públic.

Posteriorment, afegeix la Fiscalia, van entrar a la caseta i van violar la menor cinc dels acusats, coneixedors de la seva edat i de l'estat d'embriaguesa en què es trobava, mentre que un altre dels assistents a la festa es masturbava observant l'agressió, sense impedir-la.

Després de la violació, segons el ministeri públic, el processat Marco Antonio va exhibir una pistola de fogueig i va amenaçar a diversos menors que eren al lloc, advertint-los que la seva família tindria problemes si explicaven alguna cosa del que havia passat, fets pels quals la Fiscalia li demana any i mig de presó, a més dels 10 per abús.

Hores després de la violació múltiple, segons l'escrit d'acusació, quan a la fàbrica abandonada només quedaven la víctima i la seva amiga amb dos dels processats, aquests van tornar a agredir-la sexualment.

Els dies posteriors als fets, Bryan Andrés M. es va posar presumptament en contacte amb diversos menors que assistien a la festa i els va advertir que no havien d'explicar res, de manera que la Fiscalia demana per a ell altres dos anys i mig de presó - sumats als dotze de abusos-- per un delicte d'obstrucció a la justícia.