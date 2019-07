L'alcalde del Masnou diu que no cediran al «xantatge» dels agressors als MENAs

L'alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, ha garantit que no cediran al «xantatge» dels agressors al centre de MENAs dels municipis davant d'eventuals noves protestes com la que hi va haver dijous passat, que va acabar amb cinc ferits lleus. «No cedirem al xantatge i continuarem treballant per la integració al municipi», va assegurar en declaracions a Catalunya Ràdio.Per la seva banda, el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, va afirmar que no es poden produir més assalts com el del Masnou en algun dels 125 pobles que compten amb equipaments d'aquest tipus a Catalunya.