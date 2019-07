Artur Mas: «Fa falta més legitimitat per aconseguir la independència»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas considera que un projecte «seriós com la independència» de Catalunya no pot fer-se si no existeixen «majories més clares i definides», així com «més legitimitat», i tampoc no és partidari de convocar eleccions després de la sentència del judici del procés.

En una entrevista al diari Ara, l'expresident també es pronuncia sobre la seva opció per a l'endemà de la sentència del judici del procés, afirmant que cal «separar la reacció entre dos nivells diferents». Segons el seu parer, «una cosa és la reacció ciutadana i una altra cosa és la reacció del Parlament i del Govern. Cadascú ha de ser conscient de quin és el seu paper. Si hi ha una sentència condemnatòria, sigui dura o no tan dura, per delictes que no van existir, la reacció ciutadana ha de ser absolutament pacífica, però contundent, perquè és un missatge que hem de fer arribar».